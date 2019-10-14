شاهد: تركي آل الشيخ يتحرش بملكة جمال لبنان في موسم الرياض

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وهو يتغزل بملكة جمال لبنان سابقاً الاعلامية أنابيلا هلال.

جاء ذلك بعدما نشرت انابيلا هلال فيديو ظهرت فيه الى جانب تركي آل الشيخ، حيث قال لها: “لو منتي حلوة ما سويت معك إنترفيو”، حيث حضرت أنابيلا هلال إلى السعودية للمشاركة في تغطية فعاليات “موسم الرياض”.

واعتبر مغرّدون أن مثل هذا التصرف يرقى الى مستوى التحرش، و لا يليق بمستشار يحمل رتبة وزير، وان “ال الشيخ” يسيء إلى صورة المسؤول السعودي، رغم تمتعه بصلاحيات مضاعفة عن أي مسؤول آخر.

وفي وقت سابق، أشعلت الفرقة الكورية BTS ليل السعودية بحفل الجمعة الماضية على استاد الملك فهد الدولي شرق العاصمة الرياض مع جمهور كبير قُدر بالآلاف في أول مشاركة لهم ضمن فعاليات موسم الرياض 2019.

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الأداء الملفت للفرقة الكورية جعل من الحفل حدثاً تاريخياً في مواسم السعودية وحديث الحضور حتى بعد انتهائه حيث تداول الجمهور سلسلة من الصور والمقاطع المصورة للفرقة التي تقربت من الجمهور السعودي بحفظ بعض الكلمات العربية.

خاطب أعضاء الفرقة الكورية BTS جمهورهم ببعض الكلمات العربية التي تدربوا عليها مثل: "أحبكم" و"هلا والله" وكذلك "ممتاز" و"غنوا معنا".