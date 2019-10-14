الموت يفجع الإعلامية علا الفارس

أعلنت الإعلامية الشهيرة علا الفارس مساء يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 عن وفاة شقيقها ناصر تحسين الفارس، حيث قدم العشرات من الإعلاميين والنشطاء التعازي لعائلتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت علا الفارس عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل شقيقي ناصر تحسين الفارس ...له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

وأضافت علا الفارس التي انضمت مؤخرا لقناة الجزيرة الإخبارية بعدما كانت تعمل في قناة "ام بي سي" : "اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن".

وتلقت علا الفارس سيل من التعازي إذ كتب أحد متابعيها : "لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم وصبركم في مصابكم".

الجدير ذكره أن علا تحسين عبد الرؤوف الفارس هي إعلامية وصحفية أردنية من أصول فلسطينية، تبلغ من العمر 33 عاما، وتقيم حاليا في العاصمة القطرية الدوحة نظرا لارتباطها بالعمل في قناة الجزيرة الإخبارية، علما أنها كانت تعد المراسلة الأصغر في الشرق الأوسط بعمر 17 سنة لقناة العربية.