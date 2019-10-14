حقيقة وفاة شيرين عبد الوهاب بوعكة صحية في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، أنباء عن وفاة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بوعكة صحية في المملكة العربية السعودية، دون أي تفاصيل من مصادر رسمية.

ورغم إعلان شيرين عبد الوهاب على هامش حفلها الأخير في جدة، أنها ليست بحامل ونفيها خبر الإجهاض، إلا أنها أخذت تصرخ داخل السيارة بعدما داهمتها آلام في بطنها وإحساسها بالغثيان، وذلك أثناء عودتها إلى الفندق مقر إقامتها، بحسب مجلة "زهرة الخليج".

وطلبت شيرين وزوجها حسام حبيب من المسؤولين في شركة "روتانا" إمكانية إحضار طبيب للكشف عليها، وكان هناك اقتراح أن تتوجه من الحفل مباشرة إلى طوارئ أحد المستشفيات، لكنها تمالكت نفسها وصبرت على أوجاعها، حتى استرخت ونامت.

وقي وقت سابق، نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الانباء المتداولة عن حملها على المسرح، خلال حفلها بمناسبة العيد الوطني السعودي في جدة، ومازحتهم قائلة "إني لست بحامل".