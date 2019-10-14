تردد قناة بداية الجديد 2019 على عربسات نايل سات

قالت قناة بداية، إنها ستعاود البث مجددًا على تردد جديد غدا الثلاثاء، بعد أكثر من عام على توقف بثها بقرار رسمي، وبعد نحو شهر من عودة الحساب إلى التغريد والإعلان عن قرب موعد البث بعد الانتهاء من الاستعدادات اللازمة.

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وأغلقت وزارة الإعلام السعودية، قناة "بداية" في شهر أبريل/نيسان من العام 2018، بعد انتقادات لاذعة طالتها بسبب إبلاغها أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

وتختلف قناة ”بداية“ عن قنوات التلفزة العاملة ضمن"تلفزيون الواقع"، والتي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها، التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو الأغاني.

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وحقق برنامجها "زد رصيدك" بنسخه المتتالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.

وتعمل القناة على بث برنامج لأكثر من 15 ساعة يوميًّا، يشارك فيه نحو 20 شابًا من مختلف دول الخليج العربي، يحاولون زيادة رصيدهم من خلال بضع مسابقات وفقرات متنوعة.

ومن يملك أعلى رصيد يعد هو الفائز بالمسابقة ويحصل على جائزة مالية كبيرة برفقة أصحاب المركزين الثاني والثالث وعدد من الجمهور المشارك بالتصويت أيضًا.