الاكثر متابعة اليوم - بعد إنتشار فيديو إباحي لهما.. منى الغضبان تتهم خالد يوسف بتسريبه

مرة جديدة يرتبط إسم المخرج المصري ​خالد يوسف​ بفضيحة جنسية، فبعد قضية الفيديوهات الشهيرة التي تم تسريبها له مع كل من الممثلة ​منى فاروق​ و​شيما الحاج​ وأحدث الموضوع بلبلة كبيرة، اتهمت السيدة ​منى الغضبان​ المخرج يوسف بتسريب فيديو إباحي لهما رغم وجود الزواج.

الغضبان التي كانت النيابة العامة قررت حبسها بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت بعد انتشار الفيديو اعترفت امام النيابة انها كنت متزوجة من خالد يوسف منذ سنوات وان الفيديو الذي انتشر تم تصويره خلال تلك الفترة.

كما تقدمت الغضبان بدعوى قضائية ضد خالد يوسف تتهمه فيه بتسريب الفيديو الإباحي.