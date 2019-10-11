تراند اليوم : تشييع جثمان الفنان المصري طلعت زكريا إلى مثواه الأخير

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شارك الآلاف من أهالي محافظة الإسكندرية، في تشييع جثمان الفنان طلعت زكريا، من مسجد العمري بحي العطارين، وسط حضور قليل لنجوم الفن تتقدمهم الفنانة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي والنجم أحمد رزق ونقيب الممثلين أشرف زكي، وحرص جمهور طلعت زكريا على أداء صلاة الجنازة على جثمانه قبل تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بمنطقة العمود بحي كرموز.

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جثمان طلعت زكريا غادر مستشفى بدران في منطقة الدقي صباح اليوم الأربعاء برفقة ابنه عمر وعدد من أفراد العائلة، ووصل مسجد العمري قبل أداء صلاة الظهر بقليل وكان في انتظاره الفنانة هنا الزاهد ووالدتها شيرين المنزلاوى طليقة طلعت زكريا، والفنان أحمد فهمي، ووصل للمسجد لاحقا النجم أحمد رزق ونقيب الممثلين أشرف زكي، وإلهام شاهين، ووفاء عامر، والإعلامية بوسى شلبى، ومحمود قابيل، ومحمد لطفى، وطارق عبد العزيز ونشوى مصطفى وغاب عن مراسم الجنازة بقية نجوم مهرجان الأسكندرية السينمائي.

يذكر ان الفنان طلعت زكريا توفي عصر يوم أمس الثلاثاء عن عمر يناهز ال 59 عاما بعد معاناة مع مرض الإلتهاب الرئوي سبب الإفراط في التدخين، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية تشييع الجثمان اليوم الأربعاء من مسجد العمري بالعطارين بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم قبول العزاء يوم الخميس في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب في القاهرة، التزاما بوصية الفقيد.