شاهد: برنامج انا هيك الحلقة الأولى مع انجي خوري

قالت اللبنانية أنجي خوري خلال مقابلة مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان في الحلقة الأولى من الموسم الجديد لبرنامج أنا هيك أنه تم التواصل معها من قبل إعلاميين لإستضافتها في برامجهم، إلا انها رفضت وفضّلت الظهور في برنامج أنا هيك.

ويستضيف نيشان أنجي التي تروي قصة حياتها، فيما تغيب قمر لأسباب تكشف لاحقاً، حادثة بالطبع سترفع من نسب المشاهدة، فهي تتمحور حول حكايا الاتهامات الجنسية بين قمر وأنجي.

فعلى ماذا الخلاف بين المغنية وأنجي؟ لا أحد يعلم، لكن نيشان كلّه ثقة بنقل قضية إفتراضية إلى الشاشة ليروي فضيحة جنسية، في البرومو الترويجي لـ«أنا هيك» تطلّ أنجي باكية في الاستديو، محاولةً استعطاف المشاهد وتبرير ما تقوم به بحجة طفولتها المعنّفة والحزينة.

يذكر أن عودة «أنا هيك» ذكّرتنا بإنطلاقة البرنامج العام الماضي في مثل هذه الايام، عندما إستضاف نيشان إيلي الزير وهو الـ«ستريبر» الذي يحيي الحفلات في ما يبدو أنّ المواضيع الجنسية لا تزال رهان نيشان الأول.