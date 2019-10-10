تفاصيل وفاة لطفي جرمانة في تونس - ويكيبيديا

توفي الفنان التونسي الشعبي لطفي جرمانة، صباح اليوم الخميس، في مستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، بعد ان تعرض لوعكة صحية مؤخرا، وفق ما أفادت به مصادر فنية ومقربة.

من جهتها، أكدت الفنانة الشعبية زينة القصرينية خبر الوفاة، مشيرة الى مزيد تدهور صحته في الفترة الأخيرة، موضحة أنها سارعت بالاتصال بعائلة الفقيد الذين أكدوا لها خبر الوفاة المؤلم.

وفي العام الماضي، نفى الفنان الشعبي أشرف، وفاة الفنان لطفي جرمانة، مؤكّدا أنّ الأخبار التي يتم تداولها على فايسبوك عارية عن الصحة، حيث اتصل بعائلة جرمانة وأكّدت أنّه بخير ولم يتعرّض إلى أزمة قلبية مثلما تمّ الترويج له.

لطفي بن محمد جرمانة مطرب شعبي ومؤلف أغاني وملحن، انطلق في ممارسة الفن الشعبي الأصيل منذ سنة 1980، وفي رصيده جملة من الأغاني الشعبية التّي لا زالت تردّد من قبل كافّة التونسيين كلّ ما سمعوا موسيقاها.