تراند اليوم : شاهد: فيديو فضيحة الفنانة حنان المسعودي يثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة المغربية حنان المسعودي، حيث كشفت تفاصيل مثيرة ، بمعاشرة مخرج معروف دون زواج وإنجابها منه.

والممثلة المغربية حنان المسعودي، التي تعرف عليها الجمهور المغربي من خلال سلسلة من الأعمال الفنية، كان آخرها ملسلسل "لوزين" الذي بث مؤخرا عبر القناة الأولى.

كشفت حنان المسعودي النقاب عن قصة مؤلمة جمعتها بالمخرج الفرنسي (الجزائري) أحمد أكساس الشهير بـ "أكطاريس"، أفضت إلى إنجاب الطفلة "ملاك" بطريقة غير شرعية، تبلغ اليوم من العمر 7 سنوات.

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قالت أن "أكطاريس" الذي اعترف بابنته أول الأمر، بدليل مجموعة من الرسائل وأيضا من خلال الخبرة الجينية التي قام بها مختبر معترف به من قبل الدولة، أنكر أبوته للطفلة "ملاك"، بعد أن قدم خبرة مضادة أجراها بإنجلترا، أكدت أنها "مزورة"، حصل بموجبها على حكم اعتبرته صادما وغير منصف، حسب موقع "أخبارنا" المغربي.

أكدت الفنانة المغربية أن هذا المخرج الشهير، هددها مرارا، حيث قال لها عبر إحدى الرسائل التي توصلت بها عبر بريدها الإلكتروني : "انا خدام مع الملك وغدي ندفنك .. ما عندك ما تصوري مني"، حيث أوضحت أنه في حال عدم إنصافها، فإنها ستضطر للتخلي عن جنسيتها المغربية التي لم تخول لها انتزاع حقوقها من أجنبي يستغل علاقاته النافذة من أجل الانتقام منها.

وشهدت القضية تطورات، وأكدت حنان أن جمعيات حقوقية تعنى بـ"المرأة" بمعية برلمانيات وشخصيات بارزة، دخلت على خط قضيتها التي عرت في سابقة من نوعها، جانبا من معاناة المغربيات ، سيما بعد أن أكدت أن القضاء المغربي لم ينصفها في مواجهة "أجنبي" أثبتت كل الدلائل والقرائن أنه والد ابنتها "ملاك":