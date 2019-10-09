حقيقة وفاة الفنان رامز جلال على طريق الساحل بسبب السرعة الجنونية

تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، أخبارا عن وفاة الفنان المصري رامز جلال، الشهير ببرامج المقالب والكاميرا الخفية، وذلك بحادث على طريق الساحل بسبب السرعة الجنونية، دون وجود أي تصريح رسمي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، نجح الفنان المصري، رامز جلال، أخيرا في تنفيذ مقلب في الزوجين أحمد حلمي ومنى زكي، بعد هروبهما من برامجه لعدة سنوات ماضية.

واستخدم جلال في مقلبه المدبر لأحمد حلمي ومنى زكي، صوت “الكلاكس”، وذلك أثناء لقائه بهما في جلسة خاصة، حرص على حضورها أيضا الفنان أحمد السقا والفنانة ياسمين عبد العزيز.

واستعان رامز جلال بخدمات أحمد السقا لكي يتعاون معه في تنفيذ المقلب في منى زكي، كما شارك مقلبه في أحمد حلمي ومنى زكي، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، إلى جانب صور من نفس اللقاء.

رامز جلال، ممثل مصري وشقيق الفنان ياسر جلال. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الأدوار الثانوية حتى قام باول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في صيف عام 2007.