حقيقة وفاة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري اليوم

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباء عن وفاة زوجة الرئيس السوري اسماء الأسد، في ظروف غامضة، دون أن تشير إلى هذا الخبر أي وسائل اعلام رسمية.

وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمیة للرئاسة السورية، عبر موقع "فيسبوك" صوراً جديدة لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد.

وعلّقت الصفحة على الصور بـ: "لأنهم الجبارون بعظيم تضحياتهم وعطائهم.. والجبارون بصبرهم كرمى لسورية.. هم وأبناؤهم الشهداء كانوا وسيبقون النموذج الأمثل المقتدى به، والأمانة المصانة والمقدرة.. وكما دأبها".

وأضافت: "السيدة أسماء الأسد استقبلت عددا من هذه العائلات الجبارة.. بينهم من قدم 3 شهداء ومنهم من قدم 5 شهداء من العائلة ذاتها فداء للوطن وكرامته وعزته"، حيث ظهرت أسماء في إحدى الصور وهي تنحني لإمرأة عجوز على كرسي المتحرك.

اسماء الاسد هي ابنة طبيب قلب سوري مقيم في لندن فواز الأخرس متخصص في أمراض القلب والاوعية الدموية، من مواليد عام 1946، متزوج من سحر العطري التي كانت تعمل في السفارة السورية في العاصمة البريطانية.