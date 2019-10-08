من هي شيرين المنزلاوي طليقة الراحل طلعت زكريا - ويكيبيديا

حضر الفنان الراحل طلعت زكريا مؤخرا حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، بصفته زوج ‏والدتها شيرين المنزلاوي السابق وصديق العائلة.

وانفصل الفنان طلعت زكريا عن زوجته شيرين المنزلاوي في هدوء شديد، وتم الطلاق في حضور عدد من أفراد العائلة بحسب مصادر مقربة من الطرفين.

وجاء الانفصال بعد زواج استمر لأكثر من 13 عاماً. وتعد شيرين هي الزوجة الثانية للفنان طلعت زكريا بعد زوجته الأولى والدة نجليه عمر وأميمة، وأكد البعض أن الزوجة الأولى لطلعت لا تزال على ذمته حتى الآن.

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يذكر أن لدى شيرين المنزلاوي ابنتان هما فرح وهنا الزاهد اللتان تعيشان مع الفنان طلعت زكريا باعتباره في مثابة والدهما، ويكن لها كل الحب والاحترام، على حد وصفها.

وكانت الفنانة الشابة هنا الزاهد قد تحدثت عن علاقتها بزوج والدتها الفنان طلعت زكريا مؤكدة أنها تناديه "بابا" لأنه هو من قام بتربيتها مع أبنائه.

