تراند اليوم : ياسمين صبري تستعد لمغادرة مصر

كشفت الممثلة المصرية ياسمين صبري عن الكثير من الحقائق الصادمة لجمهورها عبر خاصية الستوري بموقع إنستغرام، مؤكدة أنها قررت مغادرة مصر والاستقرار في دولة أخرى لم تحددها صراحة ولكنها ألمحت لتواجدها في لندن.

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