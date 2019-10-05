مشاهدة برنامج ذا فويس 2019 الموسم الخامس الحلقة 3 بث مباشر - موعد ذا فويس

يترقب ملايين المتابعين العرب في شتى أنحاء العالم مشاهدة برنامج اكتشاف المواهب الشهير برنامج ذا فويس 2019، الذي نال استحسان واعجاب ملايين المشاهدين خلال 10 سنوات ماضية. للمشاهدة اضغط هنـــا

ويسعى ذا فويس في موسمه الخامس إلى اكتشاف المواهب الغنائية سواء للغناء العربي أو الغربي، وخلال المواسم الأربعة الماضية حقق أعلى نسب مشاهدة، وأصبح نجوم ذا فويس من أكثر النجوم شهرة ومحبة بين الجماهير.

ويعرض برنامج ذا فويس الحلقة الثالثة من الموسم الخامس اليوم السبت، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعو والنصف بتوقيت فلسطين والسعودية.

وتقوم فكرة البرنامج على ثلاث مراحل، حيث مرحلة الصوت وبس هي أول مرحلة، ليقوم المتسابق بالغناء ثم يقوم الحكام الأربعة باختيار الصوت وضمه لفريقه، أما إذا كانت الموهبة متميزة تتسابق الكراسي الأربعة لكي تقنع الموهبة بالانضمام إليها.

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ومن المنتظر عرض الحلقة 3 من برنامج ذا فويس خلال الدقائق القادمة، وسوف يتمكن جميع عشاق برنامج ذا فويس من متابعة جميع فقرات البرنامج من خلال قناة mbc مصر الفضائية.

وتضم لجنة تحكيم ذا فويس لهذا الموسم، النجمة سميرة سعيد والنجم راغب علامة لهذا الموسم، لتصبح لجنة التحكيم تضم كلاً من محمد حماقي وأحلام وراغب علامة وسميرة سعيد.

في سياق آخر، نشرت النجمة نانسي عجرم صورة من إطلالتها للحلقات الأولى للموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذس سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على شاشة ام بي سي.

وظهرت نانسي ببلاي سوت من الجلد الأسود، تميز بأكمام طويلة شفافة بصيحة Cut Out، وحذام رفيع من الجلد لإبراز منطقة الخصر، بتوقيع بيت الأزياء العالمي كريستيان ديور وفق "مصراوي".