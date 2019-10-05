فيديو : تفاصيل مقتل رشيد البكوش في ليبيا

تفاصيل مقتل رشيد البكوش في ليبيا - أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في ليبيا، أنها سلمت المتهم في جريمة القتل من قبل والده لمديرية أمن الزاوية ومن ثم تم تسليمه لمديرية أمن جنزور من حيث الاختصاص المكاني، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان الداخلية سبقه بساعات بيان للوزارة طالبت فيه رئاسة مجلس الوزاراء بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن، مؤكدة أنها ستتعامل بكل حزم وجدية مع الخارجين عن القانون المتسببين في النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

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والد المتهم الأول والرئيسي في الحادثة المدعو عبدالرزاق البشتي وهو أحد قادة التيار الإسلامي في مدينة الزاوية أعلن عبر صفحته على فيسبوك تسليمه لابنه إلى مديرية أمن الزاوية.

وأكد أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، إلا أنه سارع بتصريح تلفزيوني مبينا فيه أن هذه المرة هي الأولى التي يرتكب فيها ابنه جريمة قتل وإنه لم يكن يتعمد ارتكاب القتل العمد منتقدا ما أسماه تسرع داخلية الوفاق في إصدار بيان عن الجريمة والتغاضي عن جرائم أخرى .

وقال البشتي إن الجريمة بدأت عندما ضايق نجله الضحية وشقيقه بالسيارة فتطور الأمر لشجار ومن ثم محاولة أبناء البكوش أخذ سلاحه وسيارته في إشارة منه إلى أن نجله كان يدافع عن نفسه، وهو ما تنفيه المشاهد التي رصدتها إحدى الكاميرات التي كانت موضوعة في عين المكان.