شاهد برنامج اكلناها على قناة لنا بث مباشر - ندين تحسين بك

حلت الفنانة السورية ندين تحسين بيك، ضيفة على برنامج أكلناها على شاشة قناة لنا السورية، حيث أثارت الحلقة اعجاب الكثير من متابعي تحسين بك سوريا وعربيا.

في سياق آخر، تشارك الفنانة السورية نادين تحسين بيك بديلة لكاريس بشار في بطولة مسلسل "عهد الدم" الى جانب النجم باسل خياط.

وكشفت مصادر اعلامية أن نادين لم تبرم اتفاق على أي عمل درامي، خصوصا بعد عدم توصلها إلى اتفاق مع الشركة المنتجة لمسلسل "حارس القدس " الذي بدأ تصويره قبل أيام.

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وأوضحت المصادر أن نادين تحسين بيك وافقت على الفور في قبول الدور الذي عرضته عليها الشركة المنتجة لمسلسل "عهد الدم".

وفي وقت سابق، أعلنت كاريس بشار اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "عهد الدم" الذي تنتجه شركة "ايغل فيلمز" بسبب ضيق الوقت على حد تعبيرها.

المسلسل من تأليف إياد أبو الشامات وإخراج رامي حنا، وسيقتصر تواجد الممثلين السوريين على نادين تحسين بك وباسل خياط بينما باقي الممثلين سيكونون من لبنان.

ويقدم العمل مادة جديدة من نوعها، فيها الكثير من التشويق والإثارة والغموض والدراما التي تشد المشاهدين وسيتم تخصيص ميزانية ضخمة لتنفيذه.

ويُعرض العمل الذي سيتم تصويره بين لبنان وبعض الدول الأوروبية على عدة فضائيات تلفزيونية إلى جانب منصات الإنترنت ، وسيقتصر العمل على 10 حلقات فقط (مدة الحلقة الواحدة 50 دقيقة).