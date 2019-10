كلمات اغنية سنيوريتا الاجنبية مكتوبة - حققت أغنية «سنيوريتا» أكثر من 600 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال 3 أشهر من انطلاقها، وهي للمغني «شون بيتر رول مينديز» الشهير بـ «شون مينديز» مع الدويتو «كارلا كاميلا كابيو استراباو» الشهيرة بـ «كاميلا كابيلو».

وصدرت أغنية «سنيوريتا» في 20 يونيو الماضي وخلال الفترة الأخيرة أصبحت تحقق يوميًا أكثر من 4 ملايين مشاهدة على اليوتيوب ما جعلها تتصدر المركز الرابع من حيث عدد المشاهدات خلال آخر 24 ساعة مضت.

ويتصدر الكليب أيضا لائحة الأكثر تداولًا بموقع يوتيوب مصر والعالم باحتلاله المركز الثامن، وشهد الكليب عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين " ميندز" و"كاميلا كابيلو" على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.

يشار إلى أن أغنية «سنيوريتا» ليست الأغنية الأولي التي تحقق الملايين من المشاهدات لكل من «كاميلا كابيلو» و «شون مينديز» وليست الأغنية الأولى لهما كدويتو لأنهما غنيا مع بعضهما أغنية «أعرف ما الذي فعلت في الصيف الماضي» والتي كانت من أفضل 20 أغنية في أمريكا لعام 2016.

كلمات اغنية سنيوريتا :

I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la la la It's true, la la la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for you Land in Miami The air was hot from summer rain Sweat dripping off me Before I even knew her name, la la la It felt like ooh la la la Yeah no Sapphire moonlight We danced for hours in the sand Tequila sunrise Her body fit right in my hands, la la la It felt like ooh la la la, yeah I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need you But every touch is ooh la la la It's true, la la la Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave you But every touch is ooh la la la It's true, la la la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for ya Locked in the hotel There's just some things that never change You say we're just friends But friends don't know the way you taste, la la la 'Cause you know it's been a long time coming Don't you let me fall Ooh, when your lips undress me Hooked on your tongue Ooh love, your kiss is deadly Don't stop I love it when you call me señorita I wish I could pretend I didn't need you But every touch is ooh la la la It's true, la la la Ooh, I should be running Ooh, you know I love it when you call me señorita I wish it wasn't so damn hard to leave ya But every touch is ooh la la la It's true, la la la Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for you All along I've been coming for you And I hope it meant something to you Call my name, I'll be coming for you Coming for you, coming for you, coming for you For you (ooh, she loves it when I come) For you Ooh, I should be running Ooh, you keep me coming for you