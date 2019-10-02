تراند اليوم : ابنة هيفا هكذا تبدو بدون فوتوشوب – صورة

فاجأت زينب نصر فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، متابعيها ونشرت صورة حديثة لها، ظهرت فيها على طبيعتها قبل إخضاع الصورة لتعديلات الفوتوشوب التي تغير الشكل وتخفي عيوب الوجه.

علقت زينب على الصورة قائلة: (اصريت شارككن الصورة وما قدرت انتظر حتى تتعدل بس لفرجيكن روعة الميكب واخيييرا صديقتي اقتنعت انها تفرجي مهاراتها وشغفها بالميك اب للكل وسماح حبيبتي اللي ما فيني استغنى عن شغلها الاكتر من رائع).

انتشرت خلال الفترة الماضية، شائعات عن حمل زينب بمولودها الثالث، إلا أنها لم توضح حقيقة الشائعات حتى الآن، وتكتفي بنشر صور لابنتيها (رهف)، و(دانييلا).