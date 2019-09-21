مشاهدة الحلقة 1 من برنامج ذا فويس بث مباشر - 2019 The Voice

تُعرض اليوم السبت، الحلقة الأولى 1 من برنامج ذا فويس الموسم الخامس، على شاشة قناة ام بي سي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت مصر. الحلقة الأولى اضغط هنــــــا

وكشف إدارة قناة ام بي سي، عن أسماء لجنة التحكيم في الموسم الجديد، وهي الفنانة أحلام، والفنان اللبناني راغب علامة، الفنان المصري محمد حماقي، والفنانة التونسية سميرة سعيد.

ويغيب عن الموسم الجديد من برنامج ذا فويس، الفنان اللبناني عاصي الحلاني والفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان التونسي صابر الرباعي، لأسباب لم تذكرها القناة المنتجة ام بي سي.

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بدورها فاجأت الفنانة أحلام الكثيرين بتغيير جذري طال ستايلها وجمالها على حد سواء، حيث لم تتخلّى عن أسلوبها القديم المبالغ به فحسب لصالح لوكات أكثر عصرية، أناقة ونجاحاً، بل اهتمّت أيضاً برشاقتها ناهيك عن اختيارها الجيّد في تسريحة الشعر والمكياج.

في المقابل، ظهرت الفنانة سميرة سعيد بلوك مختلف عن أحلام، حيث لجأت إلى الستايل الكاجوال، وارتدت سروال جينز ممزّق عند الركبة، مع جوارب نايلون شبكية، وقميص أبيض وسترة سوداء مرفقة بسلاسل معدنية عند القسم العلوي منها.

ونشر أعضاء لجنة التحكيم على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توضح إطلالتهم من المرحلة التجريبية "مرحلة الصوت وبس" من ذا فويس 2019، قبل بدء مرحلة البث المباشر.