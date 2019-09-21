شاهد: مرتضى منصور يهاجم الفنانة رانيا يوسف

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمرتضى منصور إلى رئيس نادي الزمالك، حيث شن هجومًا لاذعًا على القائمين عن مهرجان "الجونة" السينمائي، بسبب تنظيمه بالتزامن مع ما قال "إنها أسوأ وأوسخ حملة لهدم استقرار مصر".

وقال رئيس نادي الزمالك في مداخلة تلفزيونية: "النسوان بتفنن الصدر اليمين يطلع واللي يصدر الشمال بلاش قرف يا مقرفين كل مرة تداري صدرها خلي عندكم"،وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي شهد حضور عدد كبير من الفنانين، والعديد من الإطلالات الجريئة للنجمات.

وعبر مرتضى عن استيائه الشديد من الفستان الذي ارتدته رانيا يوسف بحفل الافتتاح، وتعجب من تصدرها "التريند" من خلال العري، معلقًا: "هو فيه إيه يا جماعة.. دي بلد محترمة".

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واتهم فيديو مرتضى منصور الى رئيس نادي الزمالك، الفنانات بالبحث عن الشهرة من خلال ارتداء فساتين مثيرة تكشف عن أجسادهن.

مرتضي أحمد محمد منصور هو محامٍ، ونائب بالبرلمان المصري وسياسي، ورئيس نادي الزمالك وشخصية مصرية إعلامية وسياسية مثيرة للجدل، وهو من مواليد حى شبرا بالقاهرة وأصله من محافظة الدقهلية.