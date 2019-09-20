مصر اليوم: تفاصيل مرعبة حول اغتصاب سيدة أمام رضيعها وطفلتها

كشفت مصادر إعلامية، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، عن تفاصيل واقعة مرعبة شهدتها محافظة الشرقية في مصر، حيث تعرضت سيدة للاغتصاب أمام طفلتها ورضيعها.

وذكرت المصادر نقلا عن التحقيقات والتحريات أن المجني عليها (30 سنة) كانت رفقة طفلتها 4 سنوات، ورضيعها ومتوجهة داخل مركبة "توك توك" إلى مستشفى للكشف على ابنتها.

وأضافت أنه "أثناء ذلك، اعترض طريقها المتهمون الثلاثة، واعتدوا على سائق التوك توك بالضرب وأجبروها على التحرك معهم إلى أرض زراعية، وتناوبوا على اغتصابها قرابة ساعة ونصف، أمام طفليها وتركوها في حالة إعياء شديدة، وفروا هاربين".

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وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية من المباحث العامة تمكنت من ضبط المعتدين على السيدة، وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، مؤكدة أنهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرت إحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.