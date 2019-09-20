حقيقة وفاة فيروز بعد تدهور وضعها الصحي

أورد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، أنباء عن وفاة المطربة اللبنانية فيروز عن عمر يناهز 83 عاما، بسبب المرض.

وقال نشطاء على موقع "تويتر" إن الفنانة فيروز نقلت إلى أحد المشافي في بيروت بعد تدهور حالتها الصحية، لكن وسائل الإعلام الرسمية أو الحسابات الخاصة بالمطربة لم تورد حتى اللحظة نبأ وفاة فيروز.

يذكرأن الفنانة فيروز اسمها الحقيقي نهاد رزق وديع حداد ، هي مطربة ومغنية لبنانية، ولدت في بيروت، وقدّمت مع زوجها الراحل عاصي الرحباني وأخيه منصور الرحباني، المعروفين بالأخوين رحباني، العديد من الأوبريهات والأغاني التي يصل عددها إلى 800 أغنية.

وُلدت فيروز في 21 نوفمبر 1935 في حي زقاق البلاط بالعاصمة بيروت في لبنان لعائلة سريانية كاثوليكية فقيرة الحال، يعود نسب والدها وديع حداد إلى مدينة ماردين في تركيا.

وانطلقت المسيرة الفنية للمطربة فيروز عام 1940 كمغنيةَ كورس في الإذاعة اللبنانية، عندما اكتشف صوتها الموسيقي محمد فليفل وضمها لفريقه الذي كان ينشد الأغاني الوطنية. ألف لها حليم الرومي مدير الإذاعة اللبنانية أول أغانيها.