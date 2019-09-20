ليلى الشيخلي تعود إلى الجزيرة مجددا

شهدت قناة الجزيرة القطرية، عودة الإعلامية العراقية ليلى الشيخلي، للظهور مجددا على شاشتها، بعد انقطاع طويل بسبب استقالتها من القناة قبل 4 سنوات.

وظهرت الشيخلي أمس الخميس، في أول إطلالة على شاشة الجزيرة بعد عودتها، خلال تقديم نشرة إخبارية برفقة المذيع المخضرم جمال ريان.

وكانت الشيخلي قدمت آخر نشراتها عبر شاشة الجزيرة منتصف عام 2014،قبل أن تعود مجددا العام الحالي، بالتزامن مع مذيعات شابات ظهرن على شاشة القناة أبرزهن الأردنية علا الفارس.

وبحسب " القدس العربي" أرسلت إدارة أخبار قناة الجزيرة تعميماً للمشرفين، لتأكيد جدولة ظهور المذيعات على الشاشة، وهنّ ليلى الشيخلي، وعلا الفارس، إلى جانب العائدة من بيروت إلسي أبي عاصي، لتقديم النشرات والفقرات الإخبارية.

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وكانت نجمة شاشة الجزيرة لثماني سنوات (2006-2014)، المذيعة ليلى الشيخلي، غادرت الدوحة للالتحاق بقناة العرب السعودية، التي كان المرحوم جمال خاشقجي بصدد إطلاقها من البحرين، قبل أن يغتال المشروع، ويغتال هو ذاته في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وتركت الإعلامية العراقية الأصل، التي عاشت وتلقت تعليمها في بريطانيا والولايات المتحدة، انطباعاً حسناً في المحطة، وعلاقة جيدة ظلت تربطها بأسرة الجزيرة، حتى بعد مغادرتها.

ليلى الشيخلي تعود إلى قناة الجزيرة ومعها خبراتها المتراكمة، وتجاربها الغنية لعملها في عدد من المحطات والقنوات الدولية مثل تلفزيون الشبكة العربية الأمريكية ANA عام 1991، وظهورها كأول وجه نسائي على محطة بي بي سي العربية عام 1994، ثم انتقالها إلى قناة إم بي سي عام 1996 في لندن، وكانت أول مذيعة عربية تقدم برنامجاً سياسياً في الإعلام الفضائي العربي.

وسبق أن أعلنت في قرار استقالتها عام 2014 أن “تجربتها في محطة الجزيرة أضافت لرصيدها الكثير، وهي فخورة بكل المنجزات التي قدمتها مؤخراً”.