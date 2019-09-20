ماذا قالت رانيا يوسف حول ارتدائها الفستان الفاضح؟

أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف موجة من الانتقادات اللاذعة حول اطلالتها الأخيرة في افتتاح مهرجان الجونة 2019 بحضور عدد من فناني مصر والعالم العربي، وبعض النجوم العالميين.

وظهرت رانيا يوسف بفستان وصفه المتابعون بالفاضح، حيث يبدو الفستان ذو اللون الزيتي الداكن، مكشوفا بشكل كبير من جهة الصدر، اضافة إلى فتحة كبيرة في منطقة الساق، عدا عن أنه يكشف أجزاء كبيرة من جسدها.

ويرى متابعون أن لون الفستان متناسق جدا مع لون بشرة رانيا يوسف الداكنة، لكنه مثير وغير لائق، ويكشف مفاتن جسدها، خاصة أن رانيا يوسف استخدمت مسحوقا لامعا على منطقة الصدر وهو ما اعتبره المغردون أمرا مبالغا فيه.

الظهور الفاضح لرانيا يوسف في مهرجان الجونة لا يعد الأول، فقد أثارت موجة كبيرة من التعليقات حول فستانها الذي ظهرت به قبل عام في ختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

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وارتدت رانيا يوسف حينها فستانا جريئا باللون الأسود، مكشوف من المنطقة السفلى بشكل فاضح، وبحسب المتابعين فإن رانيا يوسف تعمدت كشف جسدها وارتدت الفستان لتلفت الأنظار وهو ما نفته رانيا يوسف في البداية.

وعلقت رانيا يوسف على ظهورها بالفستان المكشوف آنذاك، بأنها كفنانة مصرية في مهرجان دولي يجب أن تظهر بشكل لائق، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فنانين من دول العالم يشاهدون اطلالتها .

وتابعت رانيا يوسف في حينها أن الفنانات المصريات لسن أقل من الفنانات الأجانب اللواتي يرتدين ملابس مثيرة للفت أنظار العالم لمهرجاناتهن، مُتابعة: "إحنا ليه بنقبل الفساتين الحلوة والجريئة من الأجانب واللبنانيات ومابنقبلهاش من المصريات؟.. المصريات مش أقل من أي حد".

يشار إلى أن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثانية، انطلقت أمس الخميس، وسط حضور كبير من نجوم السينما المصريين والعرب والعالميين، وتستمر فعالياته حتى 27 من الشهر الجاري.