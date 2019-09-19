شاهد برنامج اكلناها على مباشر مع جوزيف عطية - تردد قناة لنا

يستضيف الفنان السوري باسم ياخور، اليوم الخميس، الفنان اللبناني جوزيف عطية في برنامجه أكلناها، والذي يعرض على شاشة قناة لنا السورية، تمام التاسعة مساء بتوقيت دمشق.

في سياق آخر، وجه الفنان اللبناني جوزيف عطية، الشكر لأهالي سوريا، بعد نجاح حفله الغنائي بمهرجان الياسمين، معلقا على "انستجرام": "ليلة فرح وحب وسلام، ما بيلبقلك يا شام إلا هالليالي الحلوة، شكرا لكل من ساهم في نجاح مهرجان الياسمين".

ويتحضر الفنان اللبناني لعدد من المشاريع الجديدة ومنها جولة فنية طويلة في بلاد الاغتراب للجاليات اللبنانية ، وبعد ان قدم عددا من الالوان الغنائية يتحضر جوزيف حاليا لأغنية خليجية ايقاعية رومانسية يعمل على تفاصيلها بالوقت الحالي لإصدارها بالفترة المقبلة.

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يذكر أن جوزيف عطية، وقبل ظهوره على تردد قناة لنا، أحيا حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، بالعاصمة السورية دمشق، وسط حضور حشد كبير من جمهوره.

وبعد عودته الى بيروت شارك بالعديد من الحفلات، من ثم غادر الى الأردن حيث أحيا حفلاً ضخماً على المدرج الروماني في عمان الذي غصّ بأكثر من سبعة آلاف متفرج، كما شارك في برنامج أكلناها.

تردد قناة لنا على النايل سات: 12360 رأسي/ 10727 أفقي/ 12226 أفقي (لنا بلس)