من هي الاء النعمان التي أشعلت مواقع التواصل بالسعودية

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، هاشتاج الاء النعمان التي ترفض التعدد للرجال لأكثر من زوجة في مقطع فيديو لها بالرغم من تشريعه في الدين الإسلامي بجواز التعدد للزوج بشروط واعتبارات محددة.

وكانت الاء النعمان قد تصدرت قائمة الأكثر تداول على مواقع التواصل عدة مرات من بينها عدة شهوربعد نشرها تدوينه كتبت فيها “بالرغم من كل حاجة في الدنيا حلوة، وكل حاجة حوليني ممكن الناس تقول إني أكتر بنت مبسوطة في الدنيا.. بس أنا عكس كدا، أنا حزينة شديد والله”.

من جهته، قال أحد نشطاء مواقع : "(لوشي) بعيدة كل البعد عن تقديم مثل برنامج الاغاني اياه، لا لشيء سوى لأنها (سطحية) بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. مع التأكيد على أن نجاح استاذنا الكبير السر قدور كان مسنود بفهمه العميق، وتبحره بالكامل في المواضيع الشيقة".

وفي وقت سابق، وأثار تساؤل الكثيرين حول من الاء النعمان وللتعرف على هويتها شخصيتها بعد نشر حساب سناب ألاء النعمان مقطع فيديو تؤكد فيه رفضها للتعدد في الزواجات.

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الجدير بالذكر أن الاء النعمان قد انضمت إلى قناة الهلال الفضائية خلال الفترة الأخيرة وحازت على نسب مشاهدة عالية وحققت نجاحا بين الكثير من النساء في بالمملكة ودول الخليج وحظيت بمتابعة الكثيرين على حساب سناب الاء النعماني.