ماجدة زكي تعلن مجدداً عودتها الى التمثيل

أعلنت الممثلة المصرية ماجدة زكي، عن عودتها الى المجال الفني والمشاركة بالتمثيل ذلك بعد غياب دام عامين، بسبب أنها لا تريد إلا تقديم أعمال تظل عالقة في أذهان متابعينها.

وكشفت ماجدة زكي، أنه بعد الاستقرار ومعرفة الفكرة الرئيسية التي ستقدمها، تبحث الآن مع الشركة المنتجة للمسلسل عن مخرج لإتمام والبدء بتجهيزات التصوير المكون من 45 حلقة.

من جهتها أوضحت الشركة المنتجة للعمل، عن عقد جلسات واجتماعات لمناقشة تفاصيل المسلسل و الاتفاق على موعد للاعلان عنه، مؤكداً ان السيناريو من تأليف محمد عبدالرحمن وهو مكتمل بنسبة 50%.

وترغب الشركة المنتجة في بدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة، لعرض العمل في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، على أقصى تقدير، وفقاً لموقع الفن.

ماجد زكي، بدأت مشوارها الفني في سبعينيات القرن العشرين بالتمثيل بالأدوار الصغيرة ثم سرعان ما حققت نجاحا كبيراً في التلفزيون، ولكنها لم تحقق نجاح كبير في السينما بسبب قلة أعمالها فيه، اتجهت مؤخراً لأداء الأدوار الكوميدية، ومن أهم أعمالها (كيد الحموات، عائلة الحاج متولي، أنا وانت وبابا في المشمش، إمرأة تحت المراقبة).