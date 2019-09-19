صفاء سلطان تحصد لقب سندريلا الشاشة عبر انستغرام

تألقت الفنانة الأردنية صفاء سلطان بإطلالة مميزة جذبت المتابعين عبر صفحتها الشخصية على انستغرام بفستان أبيض مائل للوردي ليصفها المتابعون بـ "سندريلا الشاشة".

وظهرت صفاء سلطان في صورة شاركتها مع الجمهور بفستان سهرة باللون الأبيض المائل للوردي، واختارت تسريحة مرفوعة لتتناسب مع الإطلالة، ولم تضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بارتداء خاتم فضي وحلق.





Advertisements

وكانت صفاء سلطان قد لفتت الأنظار مؤخراً بعد مشاركتها في برنامج "أكلناها" مع الفنان باسم ياخور حين قلدت شخصيات فنية من بينهم نانسي عجرم وهيفاء وهبي كما أطلقت لنفسها العنان لتقليد عدد من اللهجات العربية المتنوعة بطلاقة.

وقد واجهت صفاء سلطان موجة من الانتقادات بعد تقليدها اللجة الأردنية التي اعتبرها البعض إساءة واضحة للشعب الأردني.

كما ظهرت صفاء سلطان بمقطع مصور مع الإعلامي مصطفى الآغا وابنتها خلال استضافتهما في برنامج صدى الملاعب على شاشة mbc، حيث ظهرت ابنتها أملي التي وصفها الأغا بأنها نسخة عن والدتها، بحسب " البوابة".