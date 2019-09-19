مشادة كلامية تدفع معلماً كويتياً لضرب تلميذه بشكل عنيف

قام معلم في أحد المدارس الكويتية بضرب تلميذه ضرباً موجعاً وعنيفاً مما أصابه بجروح بليغة بعد مشادة كلامية حدثت بينهما.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن مصدر تربوي أنه ”تم فتح تحقيق بالواقعة للوقوف على أسباب اعتداء المعلم على الطالب في مدرسة أبو القاسم الشابي المتوسطة للبنين التابعة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية“.

وكشف المصدر التربوي عن ”تقديم والد الطالب بلاغًا إلى الجهات الأمنية ضد المعلم المعتدي بعد إصابة ابنه بكدمات بليغة في الصدر والوجه نتيجة الضرب العنيف بحقه“ وفقاً لإرم نيوز.

وأوضح المصدر أنه ”تم إعداد تقرير طبي بالحادثة من قبل إدارة المدرسة ورفعه إلى المنطقة التعليمية التابعة لها ليتم إحالته إلى وكيل التعليم العام“.