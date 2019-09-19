تراند اليوم : ابنة هيفا: ماكنت بتجرأ أعمل هالخطوة!

غيرت زينب فياض، الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، من الـ Look الخاص بها، وفاجأت متابعيها بإطلالة جديدة.

قالت ابنة هيفا تعليقاً على صورتها: (ما كنت بتجرأ اعمل هيدي الخطوة لولا صديقتي ام الافكااااار الجبار، شو رايكن انا حبييييييت).

زينب فياض تحولت إلى عارضة أزياء، فمنذ ساعات قليلة، نشرت صورة جديدة ظهرت فيها ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

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ارتدت الفستان الأبيض وخضعت لجلسة تصوير لأجل الترويج لمصممة أزياء صديقتها، ونشرت الصورة عبر السوشيال ميديا لتحقق آلاف ال Likes.