شاهد: وفاة الطالبة ليان تركي مبارك تشعل مواقع التواصل

اثارت حادثة وفاة الطالبة ليان تركي مبارك، اليوم الأربعاء، مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع تويتر، حيث أبدى النشطاء غضبهم مما أسموه استهتارا بأرواح الطلاب.

وقالت الناشطة فريدة في تغريدتها على "تويتر: "إذا قلنا على عباية الراس شيء اوطريقة الغطاء مو يعني اننا كفار قريش، لأن فعلاً طفله بيوم وليلة تعطيها عباية اكبر منها وغطي عيونها طبيعي ماراح تعرف تتعامل وتطيح وممكن تتعرض للدهس!! بطلوا حركات اللي المثالية الكاذبة والنفاق على حساب الدين".

وقال عبد المجيد: "تبون تطلعون من غير ملابس براحتكم تبون تغيرون دينكم برضوا براحتكم بس كل حادث (قضاء وقدر) او (غلطه من انسان او انسانه) تكبرون الغلطه وتدخلون الدين الله عطانا عقل ومقتنعين باللي نفعله ما علينا منكم انتم مثل الصرصور اللي يصفر ازعاج من غير فايده"

أما أحمد البلوي فقال: "الله يرحمها ويغفر لها السواق يجب ان يحاسب المفروض أن ينظر للمرآة الجانبية ويتأكد من نزول الفتاة " مبديا انزعاجه على الضحية والحادثة المؤسفة.