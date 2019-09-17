تراند اليوم : أين رنا هويدي بعد الفيديوهات الجنسية!

بعد 5 أشهر على سجنها، أخلت المحكمة المصرية سبيل رنا هويدي، بضمان كفالة مالية وقدرها 50 ألف جنيه مصري أي ما يعادل ثلاثة آلاف دولار أميركي فقط. بعدما سُجنت في قضية فيلم جنسي مسرب لها وللمخرج المصري خالد يوسف.

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خلال تواجدها في السجن، اكتسبت رنا وزنًا كبيرًا جدًا وحتى بعد خروجها إلى الحرية لم تهتم بشكل جسدها، وتجاهلت فضيحتها وعادت لتنشر صورًا وفيديوهات وكأن لا شيء حصل معها، ولا أنها اشتهرت بسبب الفيديوهات الجسنية.

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بعد اخلاء سبيلها دخلت السوشيال ميديا، وكانت تتواصل مع متابعيها بين حين وآخر، لكنها مختفية عن الإنترنت منذ 23 تموز – يوليو أي منذ شهرين، وكانت نشرت آنذاك فيديو لكيف يتواعد برج العقرب مع الحب، ومذاك غابت ولم تكتب شيئًا أو تنشر صورة أو فيديو.

هل عادت رنا إلى السجن، أم أنها أرادت أخذ قسطًا من الراحة بعد الفترة الصعبة التي مرت بها بعد زواجها العرفي من خالد يوسف وتسريب الفيديوهات الجنسية لهما!