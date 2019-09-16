سبب وفاة الفنانة منيرة حمدي في ذمة الله

كشفت مصادر إعلامية محلية، فجر يوم الاثنين 16 / 9 / 2019 عن تفاصيل سبب وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي حيث نعاها العشرات من الفنانين والمتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المصادر المحلية أن سبب وفاة الفنانة منيرة حمدي هو معاناتها مع المرض خلال الأشهر الأخيرة المنصرمة، حيث أصدرت اكثر من 45 أغنية لقيت اعجابا كبيرا من الجماهير في الوطن العربي تحديدا في معقلها تونس.

وكتبت الفنانة الموسيقية اماني السويسي عبر تويتر : "‏بكل أسى وحزن تلقيت خبر وفاة صديقتي العزيزة الفنانة منيرة حمدي وصوت من أحلى الأصوات التونسية صدمة كبيرة ما كانتش ع البال، الله يرحمها وينعمها بالجنة ويصبر أهلها وذويها ويصبرنا على فراقها وإن لله وإن إليه راجعون".

يذكر أن الفنانة منيرة حمدي ولدت في باجة التونسية، حيث كانت بداياتها في عالم الفن من خلال برنامج نادي المواهب، وقدمت أكثر من 50 أغنية، كما ظهرت في عدد من المشاركات في الأفلام التلفزيونية التونسية منذ ظهورها على الشاشة.

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منيرة حمدي كانت فنانة مميزة جدا إذ شاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في حين حصدت جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992م.

كما اقتنصت الفنانة منيرة حمدي الجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995م، والجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005، حيث جرى تكريمها في عام 2003 م من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي .

وشهدت الساحة التونسية امس العديد من الأحداث المؤثرة ابرزها اجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد ووفاة زوجة الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي ، واخيرا وفاة الفنانة منيرة حمدي التي قدم المئات من الفنانين العرب التعازي للشعب التونسي في موتها.وبهذا الصدد غردت مروة التونسية قائلة : "‏يوم غير عادي في تونس .. البداية بوفاة أرملة الرئيس السابق الباجي قائد السبسي و ثم نتائج الإنتخابات الأولية الصادمة و في الاخير وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي ! ".