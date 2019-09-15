نتائج قبول الموازي في الجامعة الاردنية 2019

كشفت مصادر مطلعة في في وزارة التعليم العالي، في الاردن، أن عدد المرشحين للقبول على البرنامج "الموازي" في الجامعة الاردنية بلغ 4279 طلبا.

نتائج القبول الموازي 2019 اضغط هنـــــا

ووفق المصادر، فإن أدنى معدل قبول طب على الموازي كان 98.8 في المئة، فيما كان أدنى معدل على برنامج الموازي للجامعة الاردنية لطب الاسنان 97.9 في المئة.

وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد؛ التابعة لمجلس التعليم العالي قد أعلنت على موقعها الإلكتروني قائمة القبول الموحد، حيث تراوح الحد الأدنى لمعدل القبول بتخصص الطب للمقبولين تنافسيا بين 97.6 % إلى 97.9 %.

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وبلغ مجموع الطلبات المقدمة للوحدة 54725، بينما بلغ عدد الطلبة الذين عدلوا على الطلبات المقدمة أو قدموا طلبات بعد إعلان نتائج الدورة التكميلية 20636 طلبا.

من جهته، وافق الاثنين الماضي على قبول 58125 طالباً وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2019/2020.

ونسبت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها إلى المجلس، بقبول نحو 49 ألفا، إذ “ستكون زيادة أعداد المقبولين في التخصصات الطبية، ضمن قائمة القبول الموحد على حساب أعداد المقبولين ضمن البرنامج الموازي”.