تراند اليوم : ممثلة مصرية: "خالد يوسف" أجبرني على خلع ملابسي في أحد الأفلام...

قالت الممثلة المصرية، حورية فرغلي، إن المخرج خالد يوسف أجبرها على تصوير مشهد إغراء في فيلم "كلمني شكرا"، على الرغم من أنه لم يكن موجودًا في السيناريو.

وكانت "حورية" تقوم في الفيلم بدور فتاة تقوم بجمع المال عن طريق الحصول على المال من الشباب عبر الإنترنت مقابل التعري لهم وإظهار مناطق حساسة لهم عبر الكاميرا.

وأضافت لموقع "العربية نت"، أن المشهد الذي أصر المخرج على تصويره تسبب لها في متاعب على المستويين الفني والإنساني، حيث قررت بعدها عدم تصوير مشاهد مماثلة تخلع فيها ملابسها بالشكل الذي أظهره الفيلم.

وأشارت إلى أنها حاولت تغيير نظرة الجمهور إليها بعد هذه الواقعة، عبر تأدية أدوار مغايرة في أعمال لاحقة.

وتابعت بالقول: "كنت قليلة الخبرة وقتها، وحينما عرض علي خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، وكان منطقيا في سياق أحداث الفيلم، ولكن كما قلت إنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد".

وشاركت فرغلي في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية المهمة، كمسلسل "مملكة الغجر" الذي عرف مشاركة الفنانة فيفي عبده، وفيلم "حملة فرعون" الذي جسد دور البطولة فيه الفنان عمرو سعد.