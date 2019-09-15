شاهد الفيديو: أب يعنف ولده لاستفزاز طليقته في السعودية اليوم

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 مقطع فيديو لاب يعنف ولده من أجل استفزاز طليقته في المملكة العربية السعودية ، وهو ما أثار حفيظة واستفزاز عدد كبير من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر هاشتاغ على تويتر في السعودية تحت عنوان #معنف_ابن_طليقته ، حيث احتل المرتبة الأولى في المملكة وسط تعاطف كبير مع الطفل المعنف ، الذي بدأ والده بضربه وتربيطه بشكل مهين في رسالة استفزاز الى طليقته.

وقالت الناشطة مريم العتيبي :" قد لا يعرفُ الكثير منا معنى أن "يخسر الأب طفله ، لكن هكذا يخسر الطفل أباً ، وأقسم أن هذا الشعور أبشعُ شعورٍ قد يمر على الإنسان طوال حياته".

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وطالب سعوديون الجهات الأمنية بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل اعتقال الأب الذي يعنف أبنه بهدف استفزاز طليقته ، داعين الى إنزال أقصى العقوبات بحقه ، نظراً لانه ينتهك حقوق الطفل ويمارس أبشع وسائل الضرب بحق طفله.

وقالت منار الرياض :" أن تبدأ يومك بهذا الفيديو المحزن يعني أن الإنسانية معدومة من حولنا يعني أن هذا وأمثاله يجب معاقبتهم أشد عقاب ..لقد أزعجتم الدولة بتصرفاتكم وتخلفكم وحسبنا الله ونعم الوكيل".

كما أنه ينص القانون أن فعل الاعتداء على الطفل بالتصوير يخضع ذلك الفعل للفقرة 4 بالمادة الثالثة من نظام جرائم المعلوماتية التي نصت على المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا وما في حكمها ويعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.