حقيقة وفاة عاصي الحلاني جراء سقوطه عن الخيل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنباء عن وفاة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متأثرا بإصابته بعد سقوطه عن ظهر الخيل في إحدى جولاته المحلية.

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي اللبناني جمال فياض، تفاصيل صادمة عن الحادث الذي تعرض له الفنان عاصي بسقوطه عن ظهر الحصان في مزرعته ببيروت.

ونشر فياض صورًا ظهر فيها عاصي الحلاني بشكل صادم لمحبيه، حيث عجز كثيرون عن التعرف عليه بسبب تغير ملامحه وارتدائه رقبة طبية ووضع الجبس في يده، وعلق عليها قائلًا: ”الحقيقة إن عاصي الحلاني نجا من الموت بمعجزة“.

وأضاف: ”في البداية، قيل إنه سقط عن جواده، وهي ليست المرّة الأولى التي يكبو فيها جواد بخيّاله، فيسقط عنه الفارس.. سألنا واستفسرنا، فقالوا، بسيطة… إصابة عرضية، رضوض والموضوع لا يستحق! فاسترحنا، واعتبرناها عرضية.

وتابع فياض: "لكن في اليوم التالي حاولنا الاتصال بعاصي، لا جواب والهاتف مقفل. لكن الصحافة تداولت الأمر وكأنه مجرّد حدث بسيط وعابر، والسؤال أين عاصي؟ ولماذا لا يجيب؟“.