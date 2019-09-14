شاهد: شخص يضع مسدسا داخل فم طفل

ظهر شخص في مقطع فيديو يطلق النار في الهواء بيد، بينما يحمل رضيعًا بيده الأخرى، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

ويظهر في الفيديو رجل يحمل رضيعًا يبكي بشدة بيده، بينما يطلق النار من مسدس بيده الأخرى، قبل أن يقوم شخص آخر بوضع فوهة المسدس في فم الرضيع كي يشم رائحة البارود فيما يبدو.

ويقول مغردون سعوديون في موقع تويتر إن الفيديو مصور في السعودية، وإن من يظهر فيه سعوديون، وسط دعوات لملاحقة الشخصين ومحاسبتهما.

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واستجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدعوات التدخل، ودعا متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل إلى إبلاغ مركز العنف الأسري التابع للوزارة بمعلومات عن هذه الحالة المتداولة.

وتفرض القوانين المحلية عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة دون الخمسة آلاف ريال على ”كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله“.

وطالب سعوديون بضرورة سن عقوبات أكثر قسوة على من يطلقون النار في المناسبات، بسبب الحوادث التي يتم تسجيلها نتيجة تلك العادة الشائعة.

يشار إلى أن آخر هذه الحوادث وقع قبل أيام عندما لقي شاب مصرعه برصاصة طائشة أطلقها طفل من سلاح في مناسبة زفاف، في إحدى مدن السعودية.