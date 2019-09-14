البحرينية هيفاء حسين تكشف عن مفاجأة

نُشر صورة عبر منصة الإنستغرام على حساب الشخصي للبحرينية هيفاء حسين، لتكشف للمتابعين وجمهورها حملها بالشهر السابع ومن المتوقع أن تضع مولوده الأول في شهر ديسمبر.

ظهرت في الصورة الممثلة البحرينية هيفاء حسين حامل بجنينها برفقة زوجها الممثل والمخرج الإماراتي حبيب غلوم وهو يمسك يدها، معلقةً :" أنا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي".

وقد كانت أن اعلنت أنها حامل في شرها السابع، دون أن تحدد جنس الجنين وحافظت على الخصوصية، وفقاً لموقع مجلة لها

هيفاء حسين ممثلة بحرينية، شاركت في أعمال عديدة، تزوجت مرتان وكان زوجها الأول هو والد ابنها (سعد) ولكنهما انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 أعلن عن زواجها من الإماراتي حبيب غلوم.