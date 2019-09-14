ويكيبيديا من هي الإعلامية ريما مكتبي

أصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الاخيرة البحث عن الاعلامية اللبنانية ريما مكتبي، واصبح الجميع يريد التعرف على معلومات اكثر حولها، فهي من الشخصيات الاعلامية المعروفة والمشهورة في الوسط الاخباري العربي، ولها شعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، هذا الامر الذي جعل الكثير يريدون التعرف على السيرة الذاتية الخاصة بريما مكتبي

وانتشر في الاونة الاخيرة البحث عن معلومات عن الاعلامية اللبنانية ريما مكتبي، وعلى حسابها الرسمي على السناب شات، ونقدم معلومات اكثر حول الشخصية الاعلامية المعروفة ريما مكتبي، كما سوف نضع سناب ريما مكتبي الرسمي لكي تتابعوا ما تقوم بنشره على حسابها الرسمي على السناب وعلى تويتر والانستقرام لما تقوم بمشاركته عبر صفحتها الشخصية.

الاعلامية اللبنانية ريما مكتبي حاصلة على عدد من الجوائز ، حيث عملت كمذيعة للبرامج الترفيهية في تلفزيون المستقبل اللبناني، قبل اتجاهها عام 2005 الى الاخبار في قناة العربية السعودية، وانتقلت بعدها عام 2012 للعمل في قناة سي ان ان لتقدم البرنامج المشهور انسايد ذا ميدل ايست، قبل عودتها مجددا الى قناة العربية ثم عادت عام 2012 في اكتوبر للعمل في قناة العربية، كما استطاعت تغطية الحرب اللبنانية في عام ولاقت نجاح كبير في الحياة العملية بعد ذلك،

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ريما مكتبي من مواليد بيروت لبنان ، قتل والدها وهي في سن الثالثة من العمر في الحرب الاهلية اللبنانية، انهت الدراسة في الثانوية ودرست الهندسة، ودخلت معترك الاعلام في المستقبل، وحصلت على دبلوم الصحافة وماجستير في العلاقات الدولية.

وبدأت الاعلامية اللبنانية عملها في الاعلام بسن الثامنة عشر قبل مرحلة التعليم الجامعي، وامضت خمسة اعوام في تقديم البرامج الفنية والترفيهية ولم تحقق ذاتها في هذه المجالات.

رفض أهلها عملها في التلفزيون لكنها بدأت كمذيعة في تلفزيون المستقبل عام 1996 بتقديم حالة الطقس لمدة عشر سنوات. بعدها توالت البرامج عليها فقدمت برنامج تيلي فن عالم الصباح والليل المفتوح وبرنامج المسابقات شوفا وخدا وتغطية مهرجان هلا فبراير في الكويت عام 1999 وليلة أنس مع الممثل باسم ياخور تبعها ريما وين، وآخرها كان برنامج أصحاب المأخوذ عن البرنامج الأمريكي Best friends حتى العام 2001.