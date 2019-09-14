تراند اليوم : العثور على آلاف رفات الأجنة بمنزل طبيب أمريكي أجهض قاصرات فى عمر14

العثور على آلاف رفات الأجنة بمنزل طبيب أمريكي أجهض قاصرات فى عمر14

الطبيب الامريكى الذى لم يتم اكتشاف سره الا بعد وفاته والذى اشتهر بالقيام باكبر واكثر عمليات اجهاض فى امريكا .

وكانت السلطات الامريكية قد عثرت على رفات أكثر من 2446 جنينًا تم حفظها طبيا بمعرفة الطبيب وبمنزلة الكائن بمقاطعة ويل إلينوي .

وبحسب صحيفة” ديلى ميل ” البريطانية وبعد مرور 10 ايام على وفاة أولريش كلوفر، تم العثور على الاجنة داخل المنزل ، حيث كانت صدمة مروعة للجميع.

وذكرت صحيفة “ساوث بيند تريبيون” عن قيام المحامى الخاص بالطبيب بالاتصال بالطبيب الشرعى واخبارة بالاجنة الموجودة بالمنزل وبموافقة اسرة الطبيب على ذلك.

وكان كولفر قد قام باجراء الالاف من عمليات الاجهاض داخل قسم النساء بعيادته الخاصة والواقعة فى ساوث بيند بولاية إنديانا، واستمر فى القيام بالاجهاض لسنوات طويلة .

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وكان قد سبق ان تم ايقاف الطبيب لعدم الالتزام بالاجراءات القانونية بخصوص عمليات الاجهاض المخالفة التى قام بها .

وكان من اخطر ماقام به هو قيامه بعمليات اجهاض لفتيات قاصرات فى سن 14 عاما .

وقام بعملية اجهاض لطفلة تبلغ من العمر 10 اعوام كانت قد تعرضت للاغتصاب من عمها ولم يبلغ الشرطة بهذة الجريمة وقام باجهاضها وتركها تعود الى منزلها .

وتتعاون اسرة الطبيب مع الشرطة التى لم تصل الى دليل يؤكد ان الطبيب قام بعمليات اجهاض داخل منزله برغم وجود الاجنه بالمنزل .

العثور على آلاف رفات الأجنة

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