شاهد مشاعل الشحي وزوجها يعلقان على فيديو الفضيحة

علقت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس اليوم السبت 14سبتمبر2019 على فيديو الفضيحة المسرب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو فضيحة مشاعل الشحي ادخلها في نوبة بكاء شديدة بعد تسريب المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علقت قائلة :" طول عمري تربيت ع الحشمه و عمري ما طلعت من بيتي بدون ما احتشم اخر شي حد يصورني و يطلعني بهذا المنظر اللي فعلاً كسرني يارب خذ حقي".

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وناشد الفنان أحمد خميس، زوج الشحي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم تداول الفيديو الذي تظهر فيه زوجته دون حجابها.

وعلق خميس: "الله يحرق قلبك مثل ما حرقت قلب زوجتي ، مضيفاً أنه تقدم بشكوى ضد الشخص الذي تعرفوا عليه، لكنه كان قد غادر الإمارات.