شاهد: أول ظهور لهنا الزاهد بعد حفل زفافها الاسطوري

ظهرت النجمة المصرية هنا الزاهد برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي في شهر العسل، بعد الانتهاء من مراسم حفل زفافهما الاسطوري، والذي شهد حضور كبير من قبل نجوم الفن.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الأولى للممثلة ​هنا الزاهد​ وزوجها الممثل ​أحمد فهمي، أثناء تواجدهما في المطار، برفقة احدى المعجبات، للانطلاق على وجهتهما السياحية للبدء بطقوس شهر العسل.

وكان الثنائي احتفلا بزفافهما يوم الأربعاء الماضي في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة بحضور عدد من النجوم المصريين بينهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي وآخرين. وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي الذي قدم مجموعة من أجمل أغنياته، وفق موقع الفن.

ويشار إلى أن فرح هنا الزاهد وأحمد فهمي، كان قد خطف الأضواء باعتباره أضخم عرس أسطوري، حيث تفاعل الحضور مع رقصات هنا المميزة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.