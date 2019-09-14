خطأ في التلقيح الصناعي يؤدي لإنجاب طفل لا ينتمي لوالداه

أدى خطأ طبي في عملية الإخصاب إلى إنجاب طفل من الجنس الآسيوي بخلاف جنس والداه اللذان يملكان أصولاً قوقازية ما دفعهما لرفع دعوة قضائية بحق عيادة الإخصاب.

و بعد مرور عامين على ولادة الطفلة بالاستعانة بـ"عيادة الخصوبة"، أدرك أهل الفتاة بأن لها ملامح تختلف عن ملامحهم.

و لاحظت كريستينا كديريش وزوجها درو فاسيلفسكي، بأن الطفل الذي أنجباه يتميز بملامح آسيوية تختلف عن ملامحهما.

حيث يتميز الزوجان بملامح قوقازية، وأكد فحص تحليل الحمض النووي للأب، بأنه ليس الأب الحقيقي للطفلة، حيث أظهرت نتائج التحليل 0 في المئة من التطابق بينهما.

ووفقاً لسوكالة سبوتنيك، أدى خطأ الأطباء إلى انفصال الزوجين والتسبب بمشاكل لديهما، الأمر الذي أدى لانهيار الحياة الزوجية، ويطالب الزوجان السابقان المركز بدفع نفقات تصل لحوالي 500 ألف دولار.