شاهد رجل أعمال يهادي رجل سعودي عفى عن قاتل ابنه

كافأ رجل أعمال سعودي والد الطفل الذي قتل قبل عدة أيام خنقاً إثر شجار مع زميله، ومنح قطعة أرض في مدينة مكة المكرمة.

وأشاد رجل الأعمال السعودي سعد بن سفران العرابي بنبل أخلاق والد الطفل المقتول الذي يعرفه منذ 20 سنة، حيث أكد أنه ضرب مثالًا نادرًا في الرحمة، خاصة بعد رفضه الملايين التي عرضت عليه كدية.

كما كشف العرابي عن نيته إطلاق اسم الطفل ”معتز“ على مسجد يقوم ببنائه في السودان، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه الشهر المقبل.

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وكان والد الطفل سجل مقطع فيديو وثَّق خلاله عفوه عن قاتل ابنه، وأكد عبره ”أن ما حدث لابنه كان قضاء وقدرًا وليس ناجمًا عن أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين، إذ حدث شجار بين طالبين في المدرسة، ما أدى إلى مقتل أحدهما، وهو معتز“، وفقاً لإرم نيوز.