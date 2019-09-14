شاهد بصور: هكذا رجل صيني انقذ نفسه بعد سقوطه من مبنى كبير

تفاجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بفيديو ، حيث أثار رجل في الصين دهشة الكثيرين بطريقته ومحاولته النجاة من موت محتم نتيجة السقوط من مبنى شاهق الارتفاع.

ويبدو أن الرجل الصيني كان قد سقط بالفعل من إحدى الشرفات، ولكنه أراد إنقاذ الموقف بسرعة، وفي الفيديو يمكن رؤيته ينزلق مستندًا بجانبه على الحائط بينما يستند بساقية على عمود أمامه.

ولاحقًا، يمكن رؤية كيف مد الرجل كلتا ساقيه ليستند على الجدارين، بينما يستند على يد واحدة ويستخدم الأخرى للاتصال بالنجدة، وظل عالقًا بين عدة طوابق قبل السقوط في نهاية المطاف.

ويظهر الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، راقدًا على الأرض بعد سقوطه محاولاته المضنية لتجنب تلك السقطة، وفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

هذا وذكرت التقارير أن الواقعة حدثت في مدينة ”ماومينغ“، إلا أن الفيديو تم تداوله على نطاق واسع أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة ”ويبو“، نظيرة تويتر في الصين.

وعلق أحد المستخدمين على الفيديو ساخرًا: ”يبدو أنه كان يفر من شقة عشيقته، فانتهى به الأمر في ذلك الوضع الخطير“.

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وعلى الرغم من تداول شائعات بأن الرجل توفي، إلا أن الشرطة نفت تلك المزاعم، وقالت في بيان إنه لا صحة لتلك الادعاءات، كما قالت إنها لم تتلق أي بلاغات بشأن حالة وفاة تتطابق مع محتوى الفيديو وحالة الرجل.

وأطلقت الشرطة الصينية تحقيقًا واسعًا في الواقعة، بينما لم يتم كشف تفاصيل عن طبيعة إصابة الرجل، وتداول شائعات بأن الرجل توفي، إلا أن الشرطة نفت تلك المزاعم، وقالت في بيان إنه لا صحة لتلك الادعاءات، كما قالت إنها لم تتلق أي بلاغات بشأن حالة وفاة تتطابق مع محتوى الفيديو وحالة الرجل.