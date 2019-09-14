السلطات السعودية تكشف حقيقة واقعة اختطاف طفل من مدرسته

كشفت السلطات السعودية حقيقة الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي أظهر اختطاف طفل من امام مدرسته بواسطة مجهولين وقد تم القبض عليهم، واعترفوا أنها مجرد مزحة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن هؤلاء الأشخاص صوروا المقطع على سبيل المزاح، وفقا لـ "عكاظ"، وقام أحدهم بنشر المقطع عبر وسائل التواصل، فيما رصدت الشرطة قيام أحد المغردين الأساسيين الذين نشروا المقطع بحذف تغريدته، حيث تم التوصل له، ومن ثم بقية الأشخاص المشاركين في الفيديو.

وبينت الشرطة السعودية أن الأشخاص الذين قبض عليهم في سن المراهقة وتجري التحقيقات معهم وفقاً لموقع أخبار 24.