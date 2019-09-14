تامر حسني يبهر معجبيه بهذا التصرف مع موظف فندقي

عبر معجبين الفنان المصري تامر حسني عن انبهارهم وسعادتهم بتصرفه مع موظف فندقي كان يشعر بالحزن بسبب انتهاء علاقته العاطفية ما دفع بالفنان المصري إلى مواساته بكلمات مؤثرة.

وفي التفاصيل، نشر تامر عبر حسابه الخاص على فيسبوك صورة له مع الشاب الذي يعمل “نادل” في أحد الفنادق، وعلق عليها قائلا: “الشاب الجميل دا شافني داخل اغني في فرح وقفني و قالي انا بشتغل تقريباً ويتر هنا في الفندق و حبيبتي سابتني النهارده وانا زعلان اوي بس اول ماشفتك فرحت عشان بحبك جداً و طلب مني نتصور بموبايلي وأنا اللي انزل صورته عندي عشان يفرح و قالي انا إسمي محمود كان نفسي اتكلم معاه بس كنت داخل اغني المهم يا محمود يا جميل بما اني معرفش ايه الأسباب اللي بعدتكوا عن بعض وبما اني مش ناسي الحزن اللي كان في عنيك هكلمك هنا … اكيد الدنيا مش هتقف بيك اهم حاجه تفضل تشتغل زي مانت كدا راجل و سيد الرجاله وربنا ان شاء الله يصلحلك الحال و ممكن ترجعوا او هيكرمك بإنسانه مناسبه ليك اكتر وخلي الخير بينكم حتى في الإنفصال جايز قربكم مش خير لبعض ربنا يكتبلك الصالح ويكتبلها الصالح.

اهم حاجه هوصيك بيها اشتغل و إكبر و إنجح و طور من نفسك ….

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ووفقاً لصحيفة القدس العربي، اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا التصرف من نجم الغناء المصري تامر حسني الإنساني والذي يعبر عن تواضعه وتعاطفه مع البسطاء.