تراند اليوم : العثور على رضيع داخل حمام احد المساجد فى مراكش

العثور على رضيع داخل حمام احد المساجد فى مراكش
عثرت الاهالى على طفل رضيع داخل حمام مسجد السلام، بدوار إيزيكي بمقاطعة المنارة بالمدينة الحمراء فى مدينة مراكش المغربية.
وتبين ان الشخص الذى قام بوضه الطفل استغل الفرصة عندما كان المصلين يؤدون الصلاة، ودخل المسجد ووضع الطفل فى حمام المسجد لكى يتخلص منه.
والطفل لا يتجاوز عمره اسبوعا واحد، مما جعل الاهالى فى استياء من جراء هذا الفعل الشنيع، قامت السلطات بالتحفظ على الرضيع ووضعه فى دور الرعاية الخاصة بذلك.
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