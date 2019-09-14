تراند اليوم : تعذيب طفلة من زوجها الذى يكبرها بثلاثين عاما

تعذيب طفلة من زوجها الذى يكبرها بثلاثين عاما

قامت طفلة بالهروب من منزل زوجها الذى يكبرها بثلاثين عاما، بعد ضربها وتعذيبها اكثر من مرة، وذلك لرفضها الانجاب منه فى الوقت الحالى.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير امن الشرقية اخطارا يفيد بقيام طفلة تبلغ من العمر 15عاما وتدعى اسراء، بتسليم نفسها الى مركز شرطة كفر الدوار فى محافظة البحيرة، بعد هروبها من أسرتها وزوجها.

قالت الفتاة انها تزوجت من رجل يكبرها بثلاثين عاما، وهى مازالت فى 15 عام من العمر، وهى الزوجة الثانية لزوجها ولديه من زوجتة الاولى ولدا، ويريدها ان تنجب هى الاخرى اولادا، واضافت ان والدها من ذوى الاحتجات الخاصة وعمها هو من ضغط عليهما لكى تتزوج من هذا الرجل.

وقال صبري عثمان، مدير عام نجدة الطفل في مصر، انه تم تسليم الطفلة الى احدى دور رعاية اجتماعية فى القاهرة، وزواج الاطفال فى هذا العمر يعتبر جريمة هتك عرض ويعاقب عليها القانون، وجارى التحقيق مع اسرتها وزوجها.

واوضح زيادة انتشار زواج القاصرات فى مصر، من خلال عقد زواج بأعمار وهمية بعلم المأذون لحين وصول القاصر الى السن القانونى، مع العلم انه تم تجريم زواج الأطفال أو القصر فى مصر وتعتبره غير رسمي، وهو دون سن البلوغ 18 عامًا.

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